(ANSA) – ROMA, 10 LUG – “Cristiano Ronaldo alla Juventus? Tutti i fuoriclasse in qualsiasi sport di squadra che vengono a giocare in Italia migliorano il nostra sistema sportivo ed arricchiscono l’offerta dando spazio oggettivamente ad un appeal che forse si era perso negli ultimi tempi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta l’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. “Ci sarà più interesse da parte delle aziende e la gente andrà più volentieri allo stadio. Su questo non c’è dubbio” aggiunge.