(ANSA) – ROMA, 10 LUG – “Sicuramente farà la differenza ma oltre a questo è molto importante per tutto il calcio italiano. L’acquisto è geniale per la Juventus e per tutta la Serie A. L’investimento avrà dei ritorni economici per la Juve, Ronaldo è una macchina da soldi per se stesso e per la società. Comunque non pensavo che l’affare si sarebbe fatto, da Madrid mi arrivavano voci contrarie”. Fabio Capello, ex tecnico del Real Madrid, commenta il trasferimento del secolo. “Bisogna fare i complimenti ad Agnelli e Marotta – aggiunge -: questo è il vero colpo del calciomercato mondiale”. Poi due considerazioni tecniche: “ormai gioca da centravanti, e credo che Higuain possa lasciare la Juve. Sarri al Chelsea lo aspetta a braccia aperte. I due Ronaldo sullo stesso piano? Non possiamo metterceli – dice ancora -. Io ho allenato il Fenomeno, e sul piano della tecnica e della velocità di saltare l’uomo era un’altra cosa, e di livello nettamente superiore. Se quel Ronaldo si fosse curato come si cura questo…Ma ha fatto tutto l’opposto”.