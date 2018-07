(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Una corsa tra mare e montagna ovvero il 6°Rally di Roma Capitale. Comincia a diventare davvero grande la gara capitolina, seconda solo al Relly d’Italia, che accenderà i motori dal 19 al 22 luglio. Un evento, valido come quinta tappa del FIA European Rally Championship e come sesta del Campionato Italiano Rally, che vedrà protagonista un vasto territorio nel Lazio con le prove speciali che si svolgeranno intorno a Fiuggi ed in molte località a sud della capitale nelle zone di Pico, per un appuntamento che sarà anche un’opportunità per la valorizzazione delle bellezze naturalistiche e storiche dei luoghi coinvolti. Come chiusura la inedita prova su Lungomare di Ostia, domenica prima della cerimonia di premiazione. “La presentazione ufficiale del Rally di Roma – ha detto il n.1 dell’Aci Sticchi Damiani – non a caso si svolge quest’anno nella sede dell’Automobile Club d’ Italia come segno dell’importanza che la Federazione dà a questo evento. Siamo convinti che anche quest’anno sarà un grande successo”.