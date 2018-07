(ANSA) – MILANO, 10 LUG – “Abbiamo lavorato in questi anni affinché il nostro campionato fosse al di sopra dei giocatori e dei club, nello stile della Premier League”. Così il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha commentato il trasferimento alla Juventus di Cristiano Ronaldo, che nelle ultime nove stagioni è stata la stella del Real Madrid, in costante dualismo con quella del Barcellona, Lionel Messi. “In una scala fino a 10, cinque anni fa mi sarei preoccupato 9. Oggi, 4 su 10” ha spiegato ad As, come si legge sull’edizione online del quotidiano sportivo spagnolo, il presidente della Liga, ricordando che sono stati appena venduti a 3,4 miliardi di euro i diritti tv del campionato per il triennio 2019/22, con aumenti del 15% a livello nazionale e 30% a livello internazionale. “Abbiamo rinnovato molti contratti televisivi negli ultimi mesi e settimane, e nessuno ci ha chiesto che Cristiano o Messi continuassero a giocare nella Liga”, ha notato Tebas, madridista confesso.