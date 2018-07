CARACAS – Este lunes en la avenida Baralt en Caracas, ciudadanos de la Parroquia Santa Teresa salieron a protestar a tempranas horas, por falta de agua. Desde hace cuatro meses no reciben el servicio básico en sus hogares.

Fue a partir de las siete de la mañana cuando los vecinos empezaron a concentrarse en la Esquina Glorieta para mostrar su preocupación y desespero por la falta de agua que los aqueja. Dijeron estar expuestos a enfermedades por falta de salubridad.

La protesta duró más de cuatro horas y el grupo de ciudadanos no solo estaban conformados por la parroquia Santa Teresa, sino horas después también se unieron las parroquias Santa Rosalía, San Juan, El Paraíso y La Candelaria

Los caraqueños de diferentes parroquias desde hace semanas se están acordando reunirse en sus zonas correspondientes a la misma hora para exigir mejoras en el servicio.

Los ciudadanos aseguran que el agua por tubería les llega entre 30 minutos a una hora. Tiempo que calificaron de insuficiente para poder abastecerse.

Llamados no escuchados

No es la primera que vez en Santa Teresa se quejan por el precario servicio. Hace un mes lograron reunirse con representantes de Hidrocapital como consecuencia de una manifestación que realizaron.

En el encuentro los representantes de la empresa se comprometieron en buscar soluciones a le brevedad posible, pero las semanas pasaron y el problema continuo, por lo que los afectados volvieron a salir para llamar la atención de las autoridades.

“En mi edificio tenemos más de cuatro meses sin agua, desde esos meses estamos pagando camiones de cisternas pero todas las semanas nos cambian el precio de la cisterna. Hace dos semanas pagamos diez millones (de bolívares) y la última vez que nos trajeron agua que fue hace cinco días fueron 20 millones. No es rentable ni tener agua, ni pagar los camiones de cisternas en un país donde todo está por las nubes” precisó Diana Cisneros, vecina de la parroquia Santa Teresa.

Según Ramsés Salazar, uno de los ciudadanos afectados, el agua llega a su casa “con relativa regularidad” pero como un “chorro famélico”, por lo que en su residencia los cohabitantes tienen que colocar el agua de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. “para rendir el tanque, porque si no se acaba enseguida

Estas protestas son en marco de “ProtestaEnTuCalle” un llamado que se ha viralizado en toda la ciudad, que ha surgido gracias a ciudadanos que tratan de incentivar a diferentes sectores caraqueños a manifestarse ante la falta de recursos vitales para el vivir diario donde quieren valer sus derechos y obtener respuestas por las autoridades pertinentes.

SUMARIO: Ciudadanos de las parroquias: Santa Rosalía, San Juan, El Paraíso y La Candelaria protestaron por falta del servicio del vital líquido, el agua