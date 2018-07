(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Sfilata di star allo Scottish Open (10-14 luglio), quinta tappa stagionale delle Rolex Series European Tour che metterà in palio un montepremi di 7 milioni di dollari. Sul “tappeto verde” del Gullane GC prove di major per i big nel torneo che precederà l’attesissimo Open Championship. Tra i player più attesi il britannico Justin Rose (numero 3 mondiale) e l’americano Patrick Reed (campione Masters). E ancora: lo spagnolo Rafa Cabrera Bello (vincitore dell’edizione 2017). Senza dimenticare gli inglesi Ian Poulter, Tyrrell Hatton, Matthew Fitzpatrick, Danny Willett e Ross Fisher. Oltre alla flotta americana composta pure da Rickie Fowler, Phil Mickelson, Matt Kuchar, Charley Hoffman, Peter Uihlein e Kevin Chappell. Ma in Scozia c’è attesa anche per Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio, Renato Paratore, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli. Sei gli azzurri con “carta” in gara, tutti ad eccezione di Francesco Molinari, impegnato nel John Deere Classic (PGA Tour). Nel field, stellare, ecco poi il giapponese Hideki Matsuyama, il tedesco Martin Kaymer, il belga Thomas Pieters, il tailandese Kiradech Aphibarnrat, il cinese Haotong Li e i sudafricani Ernie Els, Dylan Frittelli e Louis Oosthuizen. Mentre sarà costretto al forfait lo svedese Henrik Stenson (vicecampione olimpico), out per un infortunio a un gomito. Tanti favoriti e pronostico assolutamente incerto a Gullane. Con Poulter, “Mr Ryder Cup”, che alla vigilia del torneo suona la carica. “Sono pronto – le parole del britannico – e non vedo l’ora di scendere sul green”. Determinato anche Hoffman, al debutto nello Scottish Open. “E’ la prima volta che gioco questo torneo, sono curioso e affascinato. Spero in una grande settimana”. (ANSA).