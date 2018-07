(ANSA) – PARIGI, 11 LUG – “La testa fra le stelle” titola su tutta la prima pagina L’Equipe, su una foto dei Bleus che si abbracciano dopo la conquista della finale mondiale con la vittoria 1-0 sul Belgio. “Grazie a un gol di testa di Samuel Umtiti – scrive il quotidiano sportivo – la Francia può sognare un secondo titolo di campione del mondo, 20 anni dopo la prima stella del 1998”. “Roba da pazzi” titola il pezzo principale nelle pagine interne: “Fantastici per controllo e strategia, i Bleus hanno soffocato il Belgio per arrivare in finale, grazie a un gol di un eroe chiamato Samuel Umtiti. E’ la terza finale della Francia in 20 anni ed è pazzesco”. “Continua il sogno in bleu” è il titolo su tutta la prima pagina di LE FIGARO, mentre LIBERATION ha l’eroe Umtiti su tutta la copertina, dove titola “Finalmente domenica!”.