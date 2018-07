(ANSA) – BERLINO, 11 LUG – È stata giudicata colpevole e dovrà scontare l’ergastolo Beate Zschaepe, 43 anni, la terrorista di destra ancora in vita della cellula naeonazista Nsu, sotto processo da 5 anni in Germania. Lo ha deciso il tribunale di Monaco, in un giudizio atteso con estremo interesse dall’opinione pubblica tedesca e dalla stampa internazionale. Il gruppo era accusato di 10 omicidi a sfondo razziale di cittadini turchi e greci, e di una poliziotta tedesca, di due attentati dinamitardi con decine di feriti e circa 15 rapine. Crimini avvenuti fra il 2000 e il 2007.