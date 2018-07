TORINO. – Una maglietta venduta ogni sessanta secondi nel solo negozio di Milano, l’attesa per la presentazione di lunedì, le speculazioni sulla nuova ‘reggia’ del re portoghese. Dati che dipingono l’impatto di Cristiano Ronaldo sul calcio italiano contemporaneo e soprattutto sulla Juventus: la Ronaldomania è stata una scossa dal punto di vista economico per la società bianconera. Da quando CR7 si è avvicinato al bianconero, sfiorandolo prima di indossarlo nella giornata di ieri, tutto quello che coinvolge la Juve genera introiti.

Le maglie di Ronaldo stanno andando letteralmente a ruba, provocando lunghe code nei due negozi di Torino e in quello di Milano e mandando in tilt il sito internet bianconero. Tra domenica e lunedì mattina, Ronaldo sbarcherà a Torino per quello che si preannuncia il “Ronaldo-day”, evento mondiale su cui, ora dopo ora, i misteri si stanno diradando: dopo l’atterraggio in Italia, CR7 raggiungerà il J Medical per le visite mediche e per gli ultimi dettagli in vista dell’evento della sera dedicato ai tifosi, con l’Allianz Stadium che si preannuncia tutto esaurito.

Se la caccia alla maglia è già partita, le voci sulla futura abitazione della coppia Cristiano-Georgina si moltiplicano: con una nota Mendes ha indicato in un attico del centro di Torino la nuova casa di CR7. Potrebbe essere un depistaggio più che una reale anticipazione, viste le difficoltà che avrebbe un personaggio globale come Ronaldo a vivere nel centro di Torino e soprattutto il desiderio del campione portoghese di preservare la propria privacy, come è riuscito benissimo a fare nella sontuosa dimora di Madrid.

Ma l’attico nel centro, sul modello di quello abitato l’anno scorso da Dani Alves, con tanto di piscina e vista panoramica, potrebbe anche essere una sistemazione provvisoria, in attesa di preparare la vera abitazione di Cr7.

L’effetto Ronaldo è appena cominciato ma ha già mostrato tutto il suo potenziale: le proteste per il caro-abbonamenti della Juventus si sono trasformate in un battibaleno in code per il rinnovo. A qualunque prezzo, proprio come Ronaldo. E intanto fioccano gelati, brioche e focacce intitolati a Cr7, dal Piemonte alla Liguria. E c’è chi propone che, per sfruttare appieno l’indotto portato dal fuoriclasse portoghese, ogni negozio di Torino ospiti un manifesto con l’immagine di Ronaldo.