WASHINGTON. – Per il secondo giorno consecutivo, il Senato ha lanciato un monito contro Donald Trump, approvando con 88 sì e 11 no una mozione non vincolante che chiede al presidente di ottenere l’autorizzazione del Congresso prima di imporre tariffe invocando la sicurezza nazionale. Come ha fatto con acciaio e alluminio importati da Ue, Canada, Messico ed altri Paesi. Ieri il Senato aveva approvato (97-2) una mozione pro Nato, poco dopo l’offensiva via Twitter lanciata dal tycoon contro l’alleanza atlantica.

La mozione, scritta dai repubblicani Bob Corker e Pat Toomey, è stata definita come un prima passo per arrivare ad una legge in materia, che tuttavia – secondo gli analisti – incontrerebbe più difficoltà ad essere approvata. “Per essere chiari, questo è un rimprovero dell’abuso dell’autorità commerciale da parte del presidente”, ha dichiarato il sen. repubblicano Jeff Flake, uno dei più critici verso il presidente. “Potete immaginare di essere il Canada e di sentirvi dire che l’acciaio e l’alluminio esportati in Usa sono una minaccia alla sicurezza nazionale?”, ha aggiunto.