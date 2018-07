(ANSA) – ROMA, 12 LUG – Autobus di linea in fiamme a Roma, in Viale Regina Elena incrocio Viale dell’Università. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra. Secondo quanto si è appreso, i pompieri hanno spento l’incendio partito dalla parte posteriore del mezzo evitando il propagarsi delle fiamme. Sul posto, riferiscono i vigili del fuoco, personale Atac che aveva iniziato l’opera di spegnimento con estintori a polvere. Non risultano feriti o intossicati.