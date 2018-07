CARACAS – La vinotinto Under 21 é una delle favorite per salire sul podio nei Juegos Centroamericanos y del Caribe che si disputeranno a Barranquilla dal 19 luglio al 3 agosto.

La nazionale allenata da Rafael Dudamel é in ritiro nel Centro Nacional de Alto Rendimiento nell’isola di Margarita con 20 calciatori. Fanno parte del gruppo l’italo-venezuelano: Nahuel Ferraresi, Daniel Saggiomo e José Gregorio Pinto Mariani.

In principio era stato convocato anche Alejandro Marques, il gioiellino del vivaio del Barcellona, ma poi tramite il suo papá, che é anche il procuratore ha dato forfait. Tutto questo per partecipare alla tournée estiva con la formazione catalana e guadagnarsi un posto in prima squadra per la prossima stagione della Liga.

La vinotinto volerá in terra colombiana il prossimo 16 luglio per iniziare l’adattamento alle condizioni climatiche e fare il riconoscimento del terreno di gioco.

La nazionale creola fará il suo esordio il 21 contro il Messico, due giorni dopo se la vedrá contro l’Haiti ed il 25 chiuderá la sua partecipazione nella fase a gironi contro El salvador.

Nell’altro raggruppamento ci sono Colombia, Costa Rica, Honduras e Trinidad & Tobago.

Alla fase successiva approdano le migliori due di ogni girone é si sfideranno nel seguente modo 1A contro 2B e 1B contro 2A.

I convocati della vinotinto per Juegos Centroamericanos y del Caribe sono:

Portieri: Joel Graterol (Zamora F.C.) e Miguel Silva (Metropolitanos F.C.)

Difensori: Ronald Hernández (Stabaek – Norvegia), Pablo Bonilla (Portuguesa F.C.), Nahuel Ferraresi (Girona – Spagna), Jean Frank Gutiérrez (Trujillanos F.C.), Jean Franco Fuentes (Estudiantes de Caracas), José Hernández (Atlanta United – Stati Uniti) e Luis Mago (Carabobo F.C.)

Centrocampisti: Ronaldo Lucena (Deportivo Táchira), Jorge Yriarte (Deportivo Lara), Luis Ruíz (Aragua F.C.), Agnel Flores (Monagas S.C.), Daniel Saggiomo (Caracas F.C.), Heber García (Deportivo La Guaira), José Balza (Deportivo La Guaira) e Yohandry Orozco (Deportes Tolima – Colombia)

Attaccanti: Jesús Ramírez (Tiburones de Veracruz – Messico), Antonio Romero (Zamora F.C.) e Ronaldo Chacón (Caracas F.C.)

(di Fioravante De Simone)