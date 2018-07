(ANSA) – ROMA, 12 LUG – La delibera approvata oggi alla Camera prevede che il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari sia effettivo a partire dal primo gennaio 2019. Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico al termine dell’ufficio di presidenza. Precedentemente l’entrata in vigore prevista era stata fissata al primo novembre di quest’anno.