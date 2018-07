(ANSA) – ROMA, 12 LUG – E’ Serena Williams la seconda finalista del torneo femminile di Wimbledon. La campionessa statunitense ha eliminato la tedesca Julia Goerges in due set (6-2 6-4) dopo un’ora e 12′. L’ex n.1 del mondo, scesa al 181mo posto del ranking Wta dopo la maternità, raggiunge in finale Angelique Kerber per quello che potrebbe diventare il suo ottavo titolo sull’erba dell’All England Club.