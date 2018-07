Cambio della guardia ai fornelli in casa Rai. Elisa Isoardi sarà dalla prossima stagione la nuova conduttrice de “La Prova del Cuoco”, trasmissione seguitissima su Rai1 ma anche su Rai Italia. Il canale per gli italiani all’estero proporrà il programma per lungo tempo condotto da Antonella Clerici, alle 11,15 di NY.

“C’è tantissima emozione nel rivedere voi, cari amici del Sudamerica” ha spiegato Elisa Isoardi a ‘La Voce d’Italia’.

“Quando lo facevo alcuni anni fa in veste di supplente ricevevo tantissime lettere dalle vostre parti. In Italia partiremo alle alle 11,30 e andremo avanti fino alle 13,30. Cercheremo di parlare dei vari prodotti – ha proseguito lady Salvini – passando poi per la cucina tradizionale italiana che tanto è amata in Sudamerica”.

Oltre al racconto delle grandi eccellenze italiane la trasmissione prevede contest culinari, rubriche specifiche sul food, parentesi regionali di cucina a tutto tondo, angoli di storia ed attualità del cibo e della nutrizione. Non mancheranno spazi dedicati a scuole e sperimentazioni di cucina, incursioni tra i misteri che ruotano intorno ai fornelli, collegamenti in diretta non solo dall’Italia e la classica gara quotidiana tra due concorrenti affiancati da popolari maestri di cucina ed anche da personaggi famosi.

Ma qual è il segreto di questa trasmissione tra le tante dedicate alla cucina? “E’ che nessuno la fa come la Rai. Scrvietemi in tanti dal Sudamerica e grazie per il vostro affetto”.

Si parte il 10 settembre.

Video intervista di Emilio Buttaro