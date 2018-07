ROMA. – La procura provinciale per i reati di tratta di esseri umani di Lima, in Perù, ha formalizzato ufficialmente le accuse contro Félix Steven Manrique Gómez per il reato di tratta di persone a scopo di sfruttamento nel caso delle donne ritrovate nella giungla peruviana, tra le quali la diciannovenne spagnola Patricia Aguilar, scomparsa per oltre un anno e mezzo.

Come riportato dal sito d’informazione peruviano El Comercio, la procuratrice Berenice Romero ha riferito inoltre di aver presentato una richiesta di misura cautelare di detenzione preventiva per un periodo di nove mesi contro Manrique. Romero ha spiegato che, in questo caso, una delle forme di sfruttamento è stato il matrimonio servile.

“L’imputato ha catturato, trasferito e trattenuto le vittime mantenendole sotto una situazione di controllo, considerandole sue ‘mogli’. In quella situazione di ricreata sfera domestica le ha sfruttate sessualmente e lavorativamente”, ha detto la procuratrice.

Inoltre, è stato reso noto che per quanto riguarda le condizioni in cui sono stati trovati i cinque minorenni salvati insieme alle donne (malnutrizione cronica, pediculosi, evasione scolastica e la mancanza di cure mediche), la documentazione è stata inviata alla procura penale per indagare sulla possibilità di reato di esposizione al pericolo.

Durante l’operazione nella quale è stato catturato Manrique, nel cuore della Valle del Apurimac, Ene e Mantaro Rios (Vraem), una delle zone più pericolose del Perù, è stata ritrovata dopo oltre un anno e mezzo di ricerche la giovane spagnola Patricia Aguilar, oggi diciannovenne. La ragazza era fuggita dalla sua casa ad Elche, in Spagna, il 7 gennaio 2017, vittima della rete di una setta guidata da Manrique, che sostiene di essere stato scelto per ripopolare la Terra seguendo l’Apocalisse e mettendo insieme un harem di donne.