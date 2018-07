(ANSA) – BRUXELLES, 13 LUG – La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “apprezza e rispetta moltissimo” il primo ministro britannico Theresa May, pur criticata dal tycoon in una intervista esclusiva al Sun in cui la accusava di aver inficiato, con il suo piano, quello che il suo Paese si aspettava dalla Brexit. Nell’intervista, Trump affermava anche che il piano per i futuri rapporti tra Regno Unito e Unione europea finirebbe probabilmente per “uccidere” qualunque nuovo accordo commerciale con gli Stati Uniti. La sua portavoce Sarah Huckabee Sanders ha ribadito che Trump ha detto al Sun che la May “è una gran brava persona” e che il presidente “non ha mai detto nulla contro di lei”. Oggi il presidente degli Stati Uniti prenderà il tè con la regina Elisabetta II, che ha definito nell’intervista “una donna incredibile” che “rappresenta al meglio il suo Paese”.