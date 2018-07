(ANSA) – MILANO, 13 LUG – Oltre a Paolo Maldini, sarà Diletta Leotta il volto di Dazn, la piattaforma di sport in streaming live on demand che si è aggiudicata i diritti tv di 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, e quelli della Serie B. Leottafa sapere una nota è stata scelta come conduttrice della Serie A su Dazn e presenterà una trasmissione calcistica con un format originale di Dazn che sarà annunciata prossimamente. “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Diletta e Paolo su Dazn e pensiamo formino una grande squadra che piacerà sicuramente agli appassionati – dice James Rushton, Ceo di Dazn, che lancerà il primo spot tv con Leotta e Maldini domenica durante l’intervallo della finale Mondiale -. Diletta porterà la sua straordinaria energia nella conduzione, mentre Paolo metterà a disposizione la sua competenza e tutta la sua esperienza. Per la loro fiducia nel nostro progetto, insieme alla loro passione per lo sport, Paolo e Diletta sono la scelta perfetta”.