(ANSA) – BOLZANO, 13 LUG – Alto Adige maglia nera nei prezzi dei carburanti. Lo rileva un’analisi del Centro tutela consumatori utenti di Bolzano che ha messo a confronto i prezzi alla pompa in provincia di Bolzano con quelli di Trentino, Lombardia e Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Tirolo. Il risultato è poco lusinghiero per l’Alto Adige. Per la benzina, nel Norditalia le differenze non sono accentuate, mentre il gasolio è meno caro di 12 centesimi al litro in Friuli, di 9 in Veneto e di 6 in Lombardia. Si viaggia a prezzi molto più vantaggiosi in Tirolo: in media si pagano 37 centesimi in meno al litro per la benzina, 50 in meno per il gasolio e 16 in meno per il metano; solo il Gpl è più caro di 7 centesimi. In Alto Adige, per un pieno di benzina di un’auto di media cilindrata (pari a 50 litri) occorrono in media 81 euro (più 5% rispetto all’anno scorso) e per un pieno di gasolio 78. Gli automobilisti del Tirolo fanno il pieno alla stessa vettura per 62 euro (benzina) e 53 per (gasolio), con un risparmio di 20-25 euro per pieno. (ANSA).