(ANSA) – SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PESCARA), 13 LUG – Incidente mortale sul lavoro, in tarda mattinata, a San Valentino in Abruzzo Citeriore, nel Pescarese. Vittima un uomo che, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto folgorato durante i lavori di ristrutturazione di un’abitazione. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi. Sul posto sono arrivati il 118, sia con l’ambulanza sia con l’elicottero, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. (ANSA).