Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

CINEMA ITALIA (Film)

IL NOME DEL FIGLIO

(Commedia, 2015)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Francesca Archibugi

Interpreti: Alessandro Gassmann, Micaela Ramazzotti, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Rocco Papaleo

Paolo (Alessandro Gassmann) e Simona (Micaela Ramazzotti) riuniscono famiglia e amici per comunicare a tutti il nome del bimbo che stanno aspettando. La reazione dei convitati è furiosa.

Tratto da “Le prénom”, pièce teatrale di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte.

Il film ha vinto 2 Nastri d’Argento: Migliore attore protagonista (Alessandro Gassmann) e Migliore attrice non protagonista (Micaela Ramazzotti).

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 18 Luglio h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 18 Luglio h20.30

SAN PAOLO Mercoledì 18 Luglio h20.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 19 Luglio h17.00

SYDNEY Giovedì 19 Luglio h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 18 Luglio h20.30

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 16 Luglio 2018

Arte. Il magnifico Gian Lorenzo Bernini viene impiegato da Papa Alessandro VII per accondiscendere addirittura il dispotico Re Sole. Tomaso Montanari racconta le difficoltà che deve affrontare alla corte francese.

Territorio. Discendendo il ramo Emiliano del Po, prima di sfociare nel mare, si incontra il territorio incantato del Delta, la bellezza del borgo antico di Comacchio, con i suoi suggestivi canali, dove sopravvive l’antica tradizione della pesca alle anguille.

Italiani. Il ritratto di Giorgio La Pira, uomo di grande coraggio, che con le sue scelte ha segnato la vita politica italiana del dopoguerra.

• Martedì 17 Luglio 2018

Arte. Pur se osannato e omaggiato, Gian Lorenzo Bernini, lo straordinario artista emblema del Barocco seicentesco, subisce sconfitte e umiliazioni brucianti, perché ricevute dal sovrano più potente dell’epoca: il Re Sole.

Territorio. La serie Lungo il fiume e sull’acqua porta sul Lago di Como. L’esplorazione di questo territorio inizia dal suo cuore letterario: la casa di Alessandro Manzoni, il cittadino più illustre della zona.

Italiani. Si conclude il racconto dedicato a Giorgio La Pira, l’uomo che è arrivato a meritarsi l’appellativo di Sindaco Santo.

• Mercoledì 18 Luglio 2018

Arte. L’interpretazione del Barocco del Bernini è votata al naturalismo, all’aderenza alla realtà, alla rappresentazione teatrale di quell’attimo essenziale, in grado di condensare in sé lo spirito dei suoi protagonisti.

Territorio. Lungo il fiume e sull’acqua continua, mostrando i vari aspetti dell’identità lariana: quello industriale, quello letterario e quello più propriamente legato alla acque del lago di Como.

Italiani. La storia di Guglielmo Marconi, famoso in tutto il mondo per le sue invenzioni che hanno rivoluzionato il sistema di comunicazioni, e Premio Nobel per la Fisica nel 1909.

• Giovedì 19 Luglio 2018

Arte. Pur al servizio di nobili signori, Papi e Monarchi, il Bernini riesce a mantenere una sua autonomia di pensiero, che gli consente di inventare sempre nuove creazioni, senza venir imbrigliato dalle committenze.

Territorio. Forte Montecchio, il luogo da cui l’esercito italiano vigilava i possibili attacchi dell’Austria e Piona, il baluardo della fede dove regnano l’eterna pace e il silenzio.

Italiani. Le testimonianze di Francesco Paresce Marconi, astrofisico nipote di Guglielmo, Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Marconi e Barbara Valotti, direttore del Museo Marconi, per scoprire i momenti più intensi della vita del grande inventore.

• Venerdì 20 Luglio 2018

Arte. Napoli sorprende sempre per la varietà dei suoi tesori: La Cappella di San Severo, espressione dell’Illuminismo settecentesco, il Complesso DonnaRegina, gioiello medioevale e l’attiguo Museo MADRE, in cui sono custoditi capolavori contemporanei.

Territorio. L’ultimo episodio di Lungo il fiume e sull’acqua dedicato al Lario racconta dei tempi in cui il lago di Como era attraversato dai contrabbandieri.

Italiani. Guglielmo Marconi, il più grande inventore italiano, un genio unico, che ancora oggi si può considerare il padre della rivoluzione tecnologica.

Per contattare la redazione scrivete a: italianbeauty@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.30

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h18.30

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h18.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h15.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.15

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

A Bologna, chiamata anche “La Saggia, La Rossa, La Turrita”, una città per studenti e persone che sanno godersi la vita, dove l’arte è di casa e dove la storia ha lasciato un segno importante nell’architettura. Una prospettiva diversa delle bellezze del capoluogo emiliano.

Poi, in Molise, a Frosolone, un piccolo villaggio tra verdeggianti colline, per scoprire i gioielli nascosti. Questo paesino è stato capace di accogliere il futuro preservando le tradizioni del passato, diventando così la destinazione ideale di chi vuole vivere in armonia con la natura.

Si conclude la puntata a Pisa, dove l’Italia ha ricoperto un ruolo fondamentale nella più significativa impresa scientifica del 2017: la scoperta delle onde gravitazionali.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 14 Luglio h17.15

BUENOS AIRES Sabato 14 Luglio h18.15

SAN PAOLO Sabato 14 Luglio h18.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 14 Luglio h16.15

SYDNEY Sabato 14 Luglio h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 14 Luglio 22.15

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Argomenti della puntata: la festa dei giovani a Manila per un mondo di pace e fraternità; la festa per i 119 giovani calabresi che hanno ricevuto dalla Fondazione “John Mott Scholarship” di Washington una borsa di studio per continuare gli studi universitari; il messaggio di speranza di Papa Francesco per chi vive nei luoghi dell’Abruzzo colpiti dal terremoto, in occasione della festa di San Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa; il giubileo della Pontificia Università Benedettina Sant’Anselmo di Roma; l’odierna festa di San Charbel, il santo monaco libanese conosciuto nel mondo per i tanti miracoli e i prodigi, una specie di Padre Pio da Pietrelcina del Medio Oriente; la vigilia della festa della Madonna del Carmelo in Italia e nel mondo, i preparativi e le processioni popolari, i canti, le preghiere e il significato dello scapolare.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Basilica di San Lorenzo Martire, in San Lorenzo in Campo, provincia di Pesaro e Urbino.

La puntata è arricchita da collegamenti, servizi e interviste tra le quali spicca quello sul Monastero di San Charbel a Betlemme e l’intervista ad alcuni giovani sacerdoti del Collegio dei Maroniti a Roma.

Tra gli ospiti: Mons. Josè Manuel Del Rio Carrasco, della Congregazione per il Culto Divino; Padre Maged Maroun, promotore generale dell’Ordine Antoniano Maronita e rettore del Collegio S. Isaia; Carlo Napoli, giornalista.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 15 Luglio h04.15

BUENOS AIRES Domenica 15 Luglio h05.15

SAN PAOLO Domenica 15 Luglio h05.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 15 Luglio h16.15

SYDNEY Domenica 15 Luglio h18.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 15 Luglio h10.15