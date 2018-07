(ANSA) – ROMA, 13 LUG – “E’ il match della nostra vita”: basta questa frase di Blaise Matuidi per inquadrare la finale mondiale di domenica a Mosca tra Francia e Croazia. “Cosa dovrebbe fare la Francia per battere la Croazia? Cercare di fare il suo gioco come ha fatto finora – la risposta del centrocampista Bleus e della Juventus in conferenza stampa a due giorni dal big match – Abbiamo fatto delle partite molto buone, soprattutto nella fase a eliminazione diretta. Per domenica saremo superconcentrati perchè sappiamo di avere di fronte una grande squadra, con giocatori di altissimo livello e di esperienza. Sarà necessario essere attenti perchè sono giocatori pericolosi che hanno molta qualità”. Il centrocampista della Juventus ritiene che i supplementari a cui la Croazia è stata costretti nei tre turni a eliminazione diretta non influiranno sulla sfida di domenica. Anche la finale europea persa in casa nel 2016 contro il Portogallo non inciderà, “rispetto a due anni fa abbiamo più esperienza”.