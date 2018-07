(ANSA) – DIMARO-FOLGARIDA (TRENTO), 13 LUG – “Con Ancelotti possiamo fare grandi cose, è tra i tecnici più importanti del panorama calcistico mondiale, per questo vogliamo lavorare e crescere per mettere in pratica la sua idea di calcio”. Raul Albiol dal ritiro di Dimaro-Folgarida parla del nuovo allenatore del Napoli e dell’impulso positivo che potrà dare alla squadra. “Ancelotti – dice ai microfoni di Radio Kiss Kiss lo spagnolo – ha sempre vinto tanto, noi faremo la nostra strada in campionato e lotteremo fino alla fine. Per farlo dobbiamo lavorare tanto e capire il prima possibile le nuove idee”.