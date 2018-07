(ANSA) – LONDRA, 13 LUG – Gli organizzatori britannici della protesta contro Donald Trump in corso a Londra parallelamente al vertice fra il presidente americano e la premier Theresa May rivendicano di aver portato in piazza “100.000 persone”, mentre il corteo continua a sciamare in direzione di Trafalgar Square. Lo riporta la Bbc che si dichiara tuttavia non in grado di confermare con certezza il dato, mentre Scotland Yard non fornisce per ora alcuna stima. Altri media riferiscono di “decine di migliaia” di manifestanti.