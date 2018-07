(ANSA) – NAPOLI, 13 LUG – “Sulle Universiadi ieri c’è stato l’accordo di tutti sulla logistica e possiamo procedere. Faremo una verifica per la terza nave da crociera, perché a mio avviso ci sono le condizioni, ma diciamo che dopo ieri il problema logistico di accogliere gli atleti è risolto”. Così il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a Lira Tv, commentando la cabina di regia sulle Universiadi di ieri a Roma. “Ora – dice – bisogna mettersi al lavoro sugli impianti sportivi Nella riunione abbiamo avanzato la proposta di usare le navi da crociera, la scelta più semplice ed economica da fare, perché se fai i prefabbricati devi fare poi la gara per la ristorazione e la pulizia, con le navi il problema risolto chiavi in mano. Andremo avanti così, con tre navi si risolvono tutti i problemi di accoglienza, in ogni caso c’è una subordinata ipotesi di due navi e se proprio si deve, si metterà qualche prefabbricato a margine della Mostra in un’area di parcheggio di 7.000 metri quadrati già asfaltata”.