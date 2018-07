(ANSA) – CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 13 LUGL – Operazioni di soccorso in corso per i 180 passeggeri di un treno in transito lungo la linea ferroviaria Roma-Firenze fermo all’altezza di Castiglion Fiorentino (Arezzo): il convoglio, secondo quanto appreso, è bloccato a causa di un guasto elettrico. Sul posto sono intervenuti gli uomini della protezione civile del comune di Castiglion Fiorentino che insieme alle forze dell’ordine hanno provveduto ad aprire il treno dal lato dei campi per far scendere i passeggeri stremati per il forte caldo. Sono state distribuite bottiglie d’acqua mentre il 118 ha provveduto a verificare le condizioni di salute delle persone. Le Ferrovie stanno facendo arrivare un locomotore per trainare poi il convoglio nella stazione più vicina. (ANSA).