(ANSA) – MILANO, 13 LUG – La giunta del Comune di Milano ha approvato la proposta di delibera di presentazione della candidatura della città a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. La proposta approderà in Commissione consiliare la prossima settimana e subito dopo sarà trasmessa all’esame e all’approvazione del Consiglio comunale. Il testo approvato “esprime – si legge in una nota – la volontà di promuovere e sostenere la candidatura di Milano alle Olimpiadi 2026, anche nel caso in cui la valutazione del CONI concludesse sull’opportunità per l’Italia di essere rappresentata attraverso una candidatura condivisa con altre realtà territoriali, con Milano capofila Milano ha già ottenuto di ospitare la 132/a Sessione Internazionale CIO a settembre 2019, occasione in cui si riuniranno tutti i membri del Comitato per discutere le politiche e le decisioni da implementare nell’ambito del movimento Olimpico e per annunciare le sedi che ospiteranno le manifestazioni olimpiche dei prossimi anni”.