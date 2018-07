(ANSA) – ROMA, 13 LUG – Il Real Madrid è alla ricerca di una nuova stella per far dimenticare Cristiano Ronaldo e, oltre a Neymar e Mbappè, l’altro nome sotto i riflettori della dirigenza blanca è quello di Eden Hazard. Secondo il Daily Mail, il club di Florentino Perez sta preparando un’offerta di 150 milioni di sterline (170 milioni di euro) da presentare formalmente al Chelsea. Il belga ha ancora due anni di contratto a Stamford Bridge e finora ha deciso di soprassedere al rinnovo proposto dai Blues a 300.000 sterline a settimana (17,6 milioni di euro all’anno). Nelle ultime settimane Hazard, che è diventato uno degli obiettivi prioritari del Real Madrid insieme Neymar e Mbappé e il diretto interessato ha più volte in passato spiegato che gli piacerebbe un giorno giocare con il Real, anche se adesso non c’è più il suo più grande estimatore, Zinedine Zidane. Prima di iniziare la Coppa del Mondo, Hazard, ha fatto sapere il tabloid britannico, ha inviato un messaggio al Chelsea chiedendo ‘lumi’ sulla stagione entrante.