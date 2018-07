(ANSA) – CREMONA, 13 LUG – Un uomo è stato fermato per l’omicidio in strada oggi a Pandino, nel Cremonese, di un peruviano di 43 anni. Si tratta di un italiano di 48 anni, ex compagno della fidanzata della vittima, che è stato bloccato dai carabinieri a Settala, nel Milanese.