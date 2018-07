(ANSA) – UDINE, 13 LUG – Nicholas Opoku, difensore della Nazionale ghanese di 20 anni, è un nuovo giocatore dell’Udinese. Lo rende noto il club friulano. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Club Africain di Tunisi, con il quale nella passata stagione ha collezionato 20 presenze. Ha firmato un contratto di quattro anni e si è già aggregato al gruppo a disposizione dell’allenatore Julio Velazquez. “Opoku è un difensore che si è messo in luce nel corso dell’ultimo anno – dichiara il direttore dell’area tecnica, Daniele Pradè – con il suo metro e 90 per 87 kg mette in campo mezzi fisici importanti che lo aiutano anche nel gioco aereo, ai quali unisce velocità e reattività”. Opoku ha già indossato tre volte la maglia della Nazionale maggiore.