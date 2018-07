(ANSA) – ROMA, 13 LUG – Più Europa, la lista elettorale guidata da Emma Bonino, e composta da Forza Europa, Radicali italiani e Centro Democratico, diventa un soggetto politico, con tesseramento individuale e congresso entro gennaio 2019. Il passo sarà deciso, secondo quanto apprende l’Ansa, domani nella prima riunione del Comitato di +Europa. La lista si era data tempo fino al 30 giugno per decidere il proprio futuro: al centro del dibattito interno il quesito se mantenere l’assetto di Associazione tra tre partiti promotori, o aprire al tesseramento individuale al solo nuovo soggetto. In tale direzione spingeva Forza Europa, guidata da Benedetto Della Vedova, e alla fine è prevalsa questa impostazione. E’ stato quindi costituito un Comitato promotore, composto da 15 persone, 5 per ciascuno dei tre partiti fondatori, e da tre altri esponenti tra i quali sarà eletto un coordinatore. Domani il Comitato, lancerà il tesseramento e avvierà il percorso vero il Congresso.