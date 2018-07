(ANSA) – ROMA, 13 LUG – A 46 giorni dai Fei World Equestrian games di endurance, il Toscana Endurance lifestyle, in particolare l’H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy endurance festival (San Rossore, a Pisa, il 27 luglio), con 324 binomi provenienti da 33 nazioni, diventa un vero e proprio trampolino di lancio per il Mondiale. Quattro azzurri, dei 10 inseriti nella long-list per la sfida globale, saranno impegnati nella 120 km toscana: Costanza Laliscia su Rok, Carolina Asli Tavassoli con Ambra d’Olt, Chiara Marrama su Magia Antica e Daniele Serioli in sella a Selenia. “Per gli atleti azzurri – ha spiegato il tecnico federale, Angela Origgi – è importante, in vista di una sfida mondiale, avere la possibilità di allenarsi in questo percorso”. L’Italia è pronta a scendere in campo con un occhio sul Mondiale, sfida che la squadra azzurra non ha più vinto dal 2005, con un obiettivo in più: conquistare il metallo più prezioso mai vinto nell’individuale.