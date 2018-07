ROMA. – E’ il giorno di JORGINHO, che è stato sottoposto alle visite mediche dallo staff sanitario del Chelsea: fra il playmaker dal doppio passaporto italo-brasiliano e il club della ‘City’, a questo punto, manca solo la firma. Lo stesso vale per Maurizio SARRI, che è già arrivato a Londra per mettere nero su bianco e legarsi alla squadra di Roman Abramovich. C’è una novità e riguarda lo staff di collaboratori dell’ex tecnico del Napoli: a Londra dovrebbe portare solo il preparatore dei portieri Massimo Nenci, mentre Giovanni Martusciello resterà all’Inter, con Spalletti.

Anche FELIPE ANDERSON è sbarcato a Londra, per sottoporsi alle visite mediche con il West Ham United, che lo ha prelevato dalla Lazio per 40 milioni. Il Real Madrid vuole cancellare l’onta per l’addio di CRISTIANO RONALDO e punta dritto su NEYMAR che nel PSG percepisce un ingaggio netto di 37 milioni. Se dovesse passare al club ‘blanco’, il brasiliano potrebbe veder lievitare il proprio salario, che si avvicinerebbe a quello di Messi (50 milioni).

Secondo As, emissari del Real sono partiti per il Brasile allo scopo di convincere il giocatore a tornare in Spagna; bisognerà però vedere cosa ne pensa il club parigino, che un anno fa pagò il cartellino di Neymar addirittura 220 milioni.

Il Frosinone si rinforza con gli arrivi di MOLINARO dal Torino e CRISETIG, adesso nel mirino del presidente Stirpe ci sono Ervin ZUKANOVIC e Luca ROSSETTINI. Massimo GOBBI lascia il Chievo e torna a Parma, dove ha giocato per cinque stagioni.

Il mercato del Milan è in continuo divenire: il club rossonero deve assolutamente vendere. LOCATELLI, diretto a Sassuolo, dovrebbe rappresentare un’interessante plusvalenza di almeno una dozzina di milioni. DONNARUMMA e BONUCCI hanno qualche dubbio se restare o meno a Milanello: soprattutto il portiere, dopo l’arrivo di REINA, potrebbe cambiare aria per posizionarsi fra i pali di una fra Chelsea, Liverpool, Manchester United e Real Madrid. Tutto dipenderà dall’incrocio DE GEA-COURTOIS. Il difensore potrebbe finire al Paris Saint-Germain.

Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di ROMULO, Christian KOUAME ha già raggiunto il ritiro e LISANDRO LOPEZ del Benfica è a un passo. Cristiano LUCARELLI chiama CASSANO a Livorno: l’ex attaccante pensa a un duo d’esperienza formato da DIAMANTI e dal giocatore di Bari Vecchia. MARCHISIO allontana l’addio dalla Juve: questione di cuore. Infine, il Barcellona è a un passo dal centrocampista Adrien RABIOT, in rotta con il PSG; la Juve per il momento resta a guardare, dimostrando di non essere troppo interessata al giocatore, ma protebbe essere un bluff.