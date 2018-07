(ANSA) – DIMARO-FOLGARIDA (TRENTO), 13 LUG – “So che tutti quanti vorrebbero un top player come Cavani. Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Ha il mio numero di telefono: mi chiama, mi parla, si riduce lo stipendio, mi mette in condizione di parlare col PSG, che non so neppure se può essere disponibile a privarsi del calciatore”. Aurelio De Laurentiis parla ai tifosi del Napoli, nel teatro di Folgardida, assieme ad Ancelotti e a Insigne, poi risponde anche a una domanda sul ‘Matador’ e sulla possibilità che torni a Napoli. “Cavani – conclude De Laurentiis – ha una parte della famiglia a Napoli ma, quando è dovuto andare via per guadagnare il triplo, lo ha fatto. Con il dio denaro non si fanno sconti”.