(ANSA) – BERGAMO, 14 LUG – L’Atalanta ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del prestito biennale del calciatore Alessandro Bastoni. Il difensore centrale mancino classe ’99 si trasferisce all’Inter che ne detiene la titolarità del cartellino avendolo acquistato nell’estate scorsa. Bastoni si trova attualmente con la Nazionale italiana Under 19 per gli Europei di categoria in Finlandia.