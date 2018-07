(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Noi adempiamo alle regole internazionali come hanno sempre fatto altri Paesi europei, come l’Italia”. E’ la risposta dell’ambasciatore di Malta in Italia, Vanessa Frazier, interpellata dall’ANSA sulla possibilità che i migranti a bordo delle navi della Gdf e di Frontex siano portati a La Valletta, come chiesto dal ministro degli Interni Matteo Salvini. “La nostra posizione – ribadisce – è quella spiegata nel nostro comunicato stampa” di ieri, nel quale il governo di Malta sosteneva di avere rispettato tutti i suoi obblighi.