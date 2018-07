(ANSA) – ROMA, 14 LUG – I due piloti Aprilia Aleix Espargaró e Scott Redding partiranno dalla settima fila nel GP di Germania Per il britannico la casella di partenza è stata determinata dal 20/o tempo (1’21″749), mentre per lo spagnolo è frutto di una sanzione inflittagli per avere rallentato Marc Marquez nel corso delle terze libere. Aleix non si è accorto del sopraggiungere di Marquez e, involontariamente, lo ha rallentato. E’ stato retrocesso di 6 posizioni, in 19/a posizione, dalla 13/a piazza che aveva conquistato nella Q1 con 1’20″972.