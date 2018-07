(ANSA) – ROMA, 14 LUG – Un gigantesco iceberg è andato alla deriva arenandosi vicino a Inaarsuit, un villaggio nella Groenlandia occidentale, che è stato costretto ad una parziale evacuazione dei suoi abitanti per evitare di essere travolto e sommerso dalle onde nel caso l’enorme montagna di ghiaccio dovesse spaccarsi. Lo riporta la Bbc. L’iceberg incombe sulle case che sorgono su un promontorio nel villaggio di Inaarsuit, ma è radicato e non si è mosso nella notte. Funzionari locali dicono di non aver mai visto un iceberg così grande prima. I 169 residenti di Inaarsuit che vivono nei pressi dell’iceberg sono stati trasferiti. La centrale elettrica del villaggio e i serbatoi di carburante sono vicini alla riva. Alcuni esperti hanno avvertito che gli eventi generati da iceberg estremi rischiano di diventare più frequenti a causa dei cambiamenti climatici in corso. Fattore che, a sua volta, aumenta il rischio di tsunami.