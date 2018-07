(ANSA) – ROMA, 14 LUG – Il Presidente del Camerun, Paul Biya, ha dichiarato che si candiderà per le prossime elezioni, cercando così di rimanere in carica per il suo settimo mandato consecutivo. Lo riporta Al Jazeera. “Consapevole della sfida, noi dobbiamo intraprenderla per assicurare un Camerun più unito, stabile e prospero. Io voglio rispondere positivamente alle vostre richieste travolgenti. Io mi presenterò come vostro candidato alle prossime elezioni presidenziali” ha dichiarato Biya via Twitter. Biya, 85 anni, è Presidente del Paese africano dal 1982.