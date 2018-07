(ANSA) – MOENA (TN), 14 LUG – ”Vivo con serenità l’attesa della sentenza del Tas sul Milan, ci meriteremmo di giocare l’Europa League per la serietà della nostra società e per il lavoro fatto l’anno scorso, ma non dipende da noi. In ogni caso noi siamo pronti e lavoriamo per esserlo”. Così Stefano Pioli dopo l’amichevole disputata oggi a Moena e vinta 17-0 dalla sua Fiorentina contro i dilettanti dell’Us Borgo. Tra i viola a segno Simeone e Vlahovic, una tripletta a testa, il giovane Hancko (doppietta), il capitano Pezzella che ha dedicata la rete ad Astori, Benassi e prima dell’intervallo Chiesa, applaudito dai quasi duemila tifosi presenti. A metà del secondo tempo ha debuttato l’ultimo acquisto Federico Ceccherini. ”Un acquisto condiviso, è molto motivato e ci sarà d’aiuto. Pjaca e Pasalic? La società sa di cosa ha bisogno la squadra, a me va bene anche aspettare qualche giorno in più se poi arriveranno i giocatori giusti per farci crescere”.