(ANSA) – JESI (ANCONA), 14 LUG – Un uomo di 87 anni ha ucciso la moglie, di 82, a coltellate, e poi ha tentato il suicidio colpendosi con lo stesso coltello alla gola. E’ successo in un’abitazione nel centro storico di Jesi, in via San Francesco intorno alle 20:30. Sentendo delle urla i vicini hanno chiamato uno dei figli della coppia, che è andato a casa dei genitori e Ha scoperto quello che era successo. Ha chiamato i carabinieri e il 118. Alvaro Bimbo, questo il nome dell’anziano, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Jesi. E’ un invalido, ha perso una mano. La moglie era malata e da tempo usciva poco di casa. Indagano i carabinieri.