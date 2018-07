(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Lo spagnolo Pol Espargaró (Ktm) è stato il più veloce nel warm up del Gp di Germania, nona prova del mondiale di motociclismo, in programma oggi sul circuito del Sachsenring, con il tempo di 1:21.230. Alle sue spalle si è piazzato il ‘poleman’ Marc Marquez (+0.167), terzo tempo per Andrea Dovizioso (+0.233). Jorge Lorenzo è 7mo, Valentino Rossi ha chiuso con l’8/o tempo. Espargarò ha chiuso ieri col 15mo tempo e partirà oggi in 5/a fila.