(ANSA) – LONGOBUCCO (COSENZA), 15 LUG – Una frana si è verificata nella tarda serata di ieri a Longobucco, in prossimità del torrente Manna. Il movimento franoso ha interessato il garage di un’abitazione che è stato danneggiato. L’evento è stato segnalato alla Sala operativa unica regionale (SORU) della Protezione civile della Regione Calabria che ha inviato una torrefaro per illuminare a giorno i settori più critici e ottenere un quadro esaustivo del rischio per persone e cose. Secondo una prima valutazione, la frana sarebbe stata causata dalle perdite di un canale di scolo. Alcune abitazioni sono state evacuate a scopo cautelativo. Complessivamente sono state sgomberate 8 famiglie (per un numero di 20 persone) che sono state sistemate provvisoriamente presso parenti e amici. La Protezione civile regionale ha fornito supporto al Sindaco e all’amministrazione comunale nel soccorso alla popolazione. (ANSA).