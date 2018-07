(ANSA) – PARIGI, 15 LUG – “Un solo messaggio per l’Equipe de France: allez les Bleus!”, forza Bleus: a meno di due ore dalla finale tra Francia e Croazia alla Coppa del Mondo di calcio di Russia 2018, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha postato un video di lui con un gruppo di tifosi, tra cui tanti giovanissimi in cui grida: “3,2,1…Allez les Bleus!”, forza Bleus. Un messaggio rilanciato migliaia di volte sui social network. Dopo un incontro con il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino, Macron è atteso allo stadio di Mosca per assistere personalmente alla sfida finale con i croati. (ANSA)