(ANSA) – ROMA, 15 LUG – “L’Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Finalmente esiste un governo che fa l’interesse dei cittadini. Adesso tutti in Ue si sono resi conto che non possiamo accogliere solo noi. Ma l’obiettivo finale è il blocco delle partenze, non la suddivisione a livello europeo”. Lo afferma il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a Mosca. Quanto alle due davi dell’ong Open Arms che stanno tornando in Libia, “risparmino tempo, fatica e denaro, sappiano che i porti italiani non sono disponibili”, ha detto Salvini, dopo che Open Arms ha reso noto che due sue imbarcazioni sono tornate a far rotta verso la Libia.