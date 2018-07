(ANSA) – BOLZANO, 15 LUG – Per oltre un mese e mezzo, da oggi, 15 luglio fino al 2 settembre, la linea ferroviaria del Brennero sarà interrotta sul versante austriaco, tra Steinach ed Innsbruck, per lavori infrastrutturali. A seguito dell’interruzione, in pieno periodo di spostamenti per le vacanze, alcuni treni saranno sostituiti da autobus. Lavori sono in programma anche in Alto Adige. Rfi prevede l’interruzione contemporanea di tre tratte ferroviarie in provincia di Bolzano nel periodo tra il 10 agosto, alle ore 23, fino al 15 agosto, alle ore 7. La chiusura riguarda le tratte Brennero – Fortezza, Bolzano – Ora e Bolzano – Ponte Adige in Italia, ed è necessaria, spiega una nota della Provincia di Bolzano, per consentire una serie di interventi di manutenzione presso la cosiddetta ‘travata del Virgolo’, a sud della stazione di Bolzano, e per la sostituzione di deviatoi a Fleres e a Terme del Brennero.