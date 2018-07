(ANSA) – LAMEZIA TERME (CATANZARO), 15 LUG – Un uomo di 49 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è morto oggi, travolto dal trattore che stava guidando. L’uomo stava percorrendo una strada interpoderale al confine tra i comini di Lamezia Terme e Platania quando, per cause in corso di accertamento, il trattore che stava guidando si è rovesciato schiacciandolo. Sul posto è stata fatta intervenire l’eliambulanza, ma l’uomo è morto durante il trasporto verso l’ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Lamezia Terme per i rilievi. (ANSA).