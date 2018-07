(ANSA) – BENEVENTO, 15 LUG – È di un morto e di tre feriti, di cui uno in gravissime condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che attraversa il territorio del comune di Dugenta (Benevento): deceduta sul colpo una ragazzina di 15 anni di Cerreto Sannita (Benevento). La ragazzina viaggiava a bordo di una Fiat Panda in compagnia di altri tre amici, due ragazzi ed una ragazza, di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Per cause ancora in corso di accertamento l’utilitaria è uscita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i medici del 118. I due ragazzi sono ricoverati all’ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento mentre l’altra ragazza di 19 anni è stata trasportata prima all’ospedale di S. Agata dei Goti da dove è stata trasferita, per la gravità delle sue condizioni, in un centro traumatologico di Caserta.(ANSA).