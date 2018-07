(ANSA) – MOSCA, 15 LUG – La polizia ha arrestato tre ragazze e un ragazzo in seguito all’invasione di campo avvenuta nel corso della finale dei Mondiali. Lo ha detto un portavoce del dipartimento di polizia di Mosca, citato dalla Tass. “Oggi, durante la seconda metà della partita di calcio allo stadio Luzhniki, tre ragazze e un giovane sono scesi in campo e poi sono stati portati in una stazione di polizia locale”, ha detto.