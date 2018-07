(ANSA) – FIRENZE, 15 LUG – Primo assaggio del maltempo atteso per domani, giornata per cui la protezione civile ha dato l’allerta in codice giallo. Già oggi pomeriggio ci sono stati forti temporali in Mugello, anche con scariche di fulmini. Ci sono piante divelte e finite a terra. Lo riferisce la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze i cui operatori sono al lavoro con vigili del fuoco e operai forestali a Borgo San Lorenzo e Scarperia. I due abitati sono stati colpiti dopo le 17 e qui ci sono state le cadute di piante. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze comunica che dopo le 17 il Mugello è stato colpito da forti temporali, che hanno causato caduta di piante sul terreno. “Operatori della della Protezione civile – spiega anche Angelo Bassi, consigliere delegato della Metrocittà – insieme ai vigili del Fuoco e agli operai forestali sono a lavoro sulla viabilità di competenza”.